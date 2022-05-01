Медик назвала главную ошибку худеющих людей

Неправильное питание даже при жизненной активности и занятиях спортом может не дать результата в борьбе с лишним весом.

Как рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, становясь на путь похудения, люди очень часто лишают себя и свой организм привычной еды, переходя исключительно на овощи, фрукты и зелень.

И самой главной ошибкой в этом случае является отказ от белковой пищи, которая необходима организму, как воздух.

Результатом такого отказа является постепенный упадок сил, физическое и нервное истощение, что приводит к срывам, заеданию и признанию поражения в неравной схватке с лишним весом.

Медик настоятельно рекомендует включить в свой ежедневный рацион такие продукты, как творог, яйца и мясо курицы.

Да и в целом рацион должен быть сбалансированным и включать себя в разных долях все типы продуктов.