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1 час назад

Названы снижающие риск возникновения рака продукты

Lenta.ruиещё 4

Британский врач Вильям Ли назвал снижающие риск возникновения рака продукты. Об этом сообщает Daily Expess.

Перечислены снижающие риск возникновения рака продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в лесных орехах, кешью, миндале, фисташках и арахисе содержатся полифенолы, которые помогают в борьбе онкологическими болезнями, а также омега-3 жирные кислоты, перекрывающие «питание» раковым клеткам.

Также врач посоветовал употреблять в пищу помидоры. Он отметил, что этот продукт богат ликопином — веществом, которое заставляет раковые клетки «голодать», перекрывая поступление в них крови.

Кроме того, риск возникновения онкологических болезней снижает фиолетовый картофель, сообщил специалист. По его словам, этот сорт корнеплода богат антоцианином — «веществом-убийцей» раковых клеток.

Также Ли порекомендовал есть устрицы, в которых содержатся белок, аминокислоты и антиоксиданты. Врач добавил, что эффективным для борьбы с раком груди является зеленый чай матча.

Здоровье,
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