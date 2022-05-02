Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали правила спокойного сна на даче

Газета.Ru

У сна на даче есть свои особенности, и соблюдение ряда правил во время загородного отдыха поможет хорошо выспаться и отдохнуть во время загородной поездки. Об этом пишет mk.ru.

Россиянам рассказали, как высыпаться на даче
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Прежде всего, отдыхающим советуют не употреблять много жидкости перед сном — впрочем, это касается не только отдыха на даче. Для расслабления за час до отхода ко сну рекомендуется заварить травяной чай — например, на основе ромашки или лаванды. Перед тем, как лечь спать, необходимо сходить в баню или принять душ, даже если вы очень устали и спите "на ходу".

Также дачникам напоминают о необходимости защитить себя от насекомых — рекомендуется не пользоваться спреями-репеллентами, лучше за полчаса до сна включить в розетку электрофумигатор. Кроме того, важно обсудить ваши планы на отдых с соседями — поговорите с ними и, например, попросите отложить уборку газона на более позднее время, чтобы выспаться. Также выслушайте их предложения.

На даче также лучше отказаться от гаджетов — они не делают засыпание лучше даже в городе. Поэтому лучше полюбоваться природой, звездным небом и послушать пение птиц.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители