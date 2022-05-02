Россиянам рассказали, как высыпаться на даче

У сна на даче есть свои особенности, и соблюдение ряда правил во время загородного отдыха поможет хорошо выспаться и отдохнуть во время загородной поездки. Об этом пишет mk.ru.

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Прежде всего, отдыхающим советуют не употреблять много жидкости перед сном — впрочем, это касается не только отдыха на даче. Для расслабления за час до отхода ко сну рекомендуется заварить травяной чай — например, на основе ромашки или лаванды. Перед тем, как лечь спать, необходимо сходить в баню или принять душ, даже если вы очень устали и спите "на ходу".

Также дачникам напоминают о необходимости защитить себя от насекомых — рекомендуется не пользоваться спреями-репеллентами, лучше за полчаса до сна включить в розетку электрофумигатор. Кроме того, важно обсудить ваши планы на отдых с соседями — поговорите с ними и, например, попросите отложить уборку газона на более позднее время, чтобы выспаться. Также выслушайте их предложения.