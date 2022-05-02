Врач дал рекомендации в сезон активности клещей

Говоря о подходящей одежде для отдыха на природе, врач заявил, что лучше всего надеть высокие ботинки, спортивные брюки с резинками, а также куртку или кофту на резинках или с манжетами. Самое главное — изолировать голову, клещи "любят" волосяной покров, напомнил Жемчугов. Когда вы вернетесь из леса, врач рекомендует как можно скорее аккуратно раздеться, осмотреть тело, и особенно тщательно — волосы.