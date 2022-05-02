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2 часа назад

Врач Жемчугов дал рекомендации в сезон активности клещей

Газета.Ru

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как правильно подготовиться к отдыху на природе в период активности клещей. Его цитирует RT.

Врач дал рекомендации в сезон активности клещей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Говоря о подходящей одежде для отдыха на природе, врач заявил, что лучше всего надеть высокие ботинки, спортивные брюки с резинками, а также куртку или кофту на резинках или с манжетами. Самое главное — изолировать голову, клещи "любят" волосяной покров, напомнил Жемчугов. Когда вы вернетесь из леса, врач рекомендует как можно скорее аккуратно раздеться, осмотреть тело, и особенно тщательно — волосы.

"При укусе клеща человек не чувствует боли, но потом может начаться зуд. Если есть возможность, то клеща нужно положить во флакончик, отвезти на анализ на возбудителей",

— посоветовал Жемчугов.

Ранее в МЧС рассказали о самых опасных в России клещах и о том, как выжить после их укуса. В свою очередь кинолог рассказал о мерах безопасности для собак на даче.

Здоровье,Владислав Жемчугов,
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