Врач дал рекомендации в сезон активности клещей

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как правильно подготовиться к отдыху на природе в период активности клещей. Его цитирует RT.
Говоря о подходящей одежде для отдыха на природе, врач заявил, что лучше всего надеть высокие ботинки, спортивные брюки с резинками, а также куртку или кофту на резинках или с манжетами. Самое главное — изолировать голову, клещи "любят" волосяной покров, напомнил Жемчугов. Когда вы вернетесь из леса, врач рекомендует как можно скорее аккуратно раздеться, осмотреть тело, и особенно тщательно — волосы.
"При укусе клеща человек не чувствует боли, но потом может начаться зуд. Если есть возможность, то клеща нужно положить во флакончик, отвезти на анализ на возбудителей",
— посоветовал Жемчугов.
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