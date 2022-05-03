Диетолог назвала незаменимый при болезнях печени продукт

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какой продукт необходимо есть при болезнях печени. По словам эксперта, нужно есть творог, сообщает радио Sputnik.

Специалист отметила, что не нужно есть много кисломолочного продукта — достаточно употреблять хотя бы 50 грамм в день. Польза творога заключается в том, что в его составе содержится метионин, уточнила врач.