Диетолог назвала незаменимый при болезнях печени продукт

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какой продукт необходимо есть при болезнях печени. По словам эксперта, нужно есть творог, сообщает радио Sputnik.
Специалист отметила, что не нужно есть много кисломолочного продукта — достаточно употреблять хотя бы 50 грамм в день. Польза творога заключается в том, что в его составе содержится метионин, уточнила врач.
"Эта аминокислота очень классно работает с печенью, с любыми заболеваниями печени",
— подчеркнула диетолог, добавив, что метионин способствует уменьшению количества жира в печени.
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