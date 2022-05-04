Как в жару не подхватить инфекцию через пищу

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили пензенцам, как избежать инфекционных болезней и отравлений.
В первую очередь причинами таких неприятностей являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, пренебрежение правилами личной гигиены поварами и кондитерами.
Самыми опасными для здоровья являются многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень. Специалисты рекомендуют готовить их в домашних условиях понемногу, чтобы не хранить остатки дольше суток, а купленные в магазине держать в соответствующих условиях и использовать до окончания срока реализации.
Во время приготовления пищи в домашних условиях следует тщательно мыть руки перед началом процесса готовки и после контакта с сырыми продуктами, использовать отдельные разделочные доски и ножи, тщательно промывать и ошпаривать кипятком зелень, овощи и фрукты.
Не стоит готовить более чем за сутки до употребления рубленое мясо, а также хранить готовые блюда на одной полке холодильника с сырыми мясом и рыбой.
«Если вы чувствуете себя нездоровым (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе), ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей. В случае заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью», - призывает пресс-служба управления жителей области.