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1 час назад

Эксперты назвали привычки, вызывающие набор лишнего веса

Вечерняя Москваиещё 1

Эксперты считают, что некоторые привычки нарушают качество сна и приводят к набору лишнего веса.

Эксперты назвали привычки, вызывающие набор лишнего веса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что, отказавшись хотя бы от некоторых из них, можно похудеть. Так, плотный ужин, употребление шоколада на ночь, слишком поздние тренировки и вино перед сном — в списке привычек, которые неминуемо приведут к ожирению.

Кроме того, не стоит употреблять острую пищу по вечерам, а также сидеть перед телевизором или в социальных сетях. Наконец, очень важно не игнорировать подготовку ланч-бокса с едой на следующий день, передает ФАН.

До этого стало известно, что витамин Е помогает в снижении веса, а также борется с провоцирующими ожирение болезнями. Ожирение способствует окислительным процессам в организме, которые приводят к развитию рака, диабета, атеросклероза и болезни Альцгеймера.

Учитывая эту особенность, японские ученые попробовали использовать при лечении ожирения препараты с мощным антиоксидантным действием, которым обладает витамин Е. Они поставили эксперимент на мышах с использованием составляющих витамина Е — токотриенолов.

Кроме того, американские диетологи назвали правильные завтраки при похудении. Так, Бланка Гарсия рекомендует худеющим в первую очередь утром выпивать стакан воды. Это позволит ускорить метаболизм, восполнить нехватку жидкости в организме и подготовить желудочный сок к приему пищи.

Здоровье,
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