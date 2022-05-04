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1 час назад

Как разгрузить организм после праздничных шашлыков

Lenta.ru

Избавиться от чувства тяжести и переедания после первомайских шашлыков поможет правильно организованный разгрузочный день. Способы разгрузить организм после праздников перечислила в беседе с «Лентой.ру» диетолог-нутрициолог Ева Шишова.

Как разгрузить организм после праздничных шашлыков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, переедание во время праздничного застолья может привести к ощущению усталости, плохому сну и нехватке энергии. Восстановить нормальное самочувствие можно, если устроить правильно организованный разгрузочный день.

Для этого следует в течение дня питаться только белыми и зелеными овощами и фруктами. Употреблять эти продукты можно в любых количествах. Кроме них, можно пить только воду и чай без сахара и молока.

«Это будет отличный разгрузочный день, и людям он нравится. На самом деле, много белых и зеленых овощей ты никогда за день и не съешь, но они содержат много клетчатки. Это поможет прочистить организм, и на следующий день после такой разгрузки к человеку вернутся силы, потому что за это время пищеварение отдохнет»,

— рассказала диетолог.

Еще одним вариантом разгрузочного дня может стать день на кисломолочных продуктах. Для этого нужно взять полтора литра кефира и разделить его на весь день.Такой метод могут выбрать те, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

«Но опять же, если вдруг человек чувствует, что у него кружится голова или трясутся руки, конечно, надо увеличивать порцию и объем еды. Все мы разные, и у всех разная норма калорий: если человек с большим весом и ростом и с большой активностью услышит сейчас меня и в течение дня выпьет полтора литра кефира, то, естественно, ему будет этого очень мало. Здесь все индивидуально, я называю усредненную норму»,

— пояснила Шишова.

Для разгрузки организма хорошо подойдет и гречка. Для этого нужно отварить 300 граммов сухой гречки и питаться ею в течение дня.

Главной ошибкой эксперт назвала сухое голодание — когда люди и не едят, и не пьют.

«Для меня это нонсенс: не есть и не пить — это очень плохо для организма»,

— подчеркнула диетолог.

Здоровье,
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