Как разгрузить организм после праздничных шашлыков

«Но опять же, если вдруг человек чувствует, что у него кружится голова или трясутся руки, конечно, надо увеличивать порцию и объем еды. Все мы разные, и у всех разная норма калорий: если человек с большим весом и ростом и с большой активностью услышит сейчас меня и в течение дня выпьет полтора литра кефира, то, естественно, ему будет этого очень мало. Здесь все индивидуально, я называю усредненную норму»,