Россиянам рекомендовали устраивать «дни наслаждения»

«Людям с так называемым ограничительным пищевым поведением, ограничительным неврозом, нужно выбрать для себя "день наслаждения": раз в неделю или в две недели, в зависимости от желаемой скорости снижения веса. Если устраивать его раз в две недели, вес будет уходить достаточно быстро, раз в неделю — медленнее, но комфортнее»,