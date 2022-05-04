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2 часа назад

Россиянам рекомендовали устраивать «дни наслаждения»

Lenta.ruиещё 1

Специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко рекомендовал худеющим россиянам устраивать «дни наслаждения». Его слова передает радио Sputnik.

Россиянам рекомендовали устраивать «дни наслаждения»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Алименко считает, что для похудения не нужно резко ограничивать свой рацион, лучше научиться «откладывать удовольствие» — особенно тем, кто страдает от страха перед едой или накладывает жесткие ограничения.

«Людям с так называемым ограничительным пищевым поведением, ограничительным неврозом, нужно выбрать для себя "день наслаждения": раз в неделю или в две недели, в зависимости от желаемой скорости снижения веса. Если устраивать его раз в две недели, вес будет уходить достаточно быстро, раз в неделю — медленнее, но комфортнее»,

— пояснил специалист.

По его словам, это способствует уменьшению страха перед едой и научит человека себя контролировать.

Алименко отметил, что в такие дни можно позволять себе любую еду: от сладкой газировки до бургеров — если нет ограничений по здоровью от гастроэнтеролога или аллерголога.

«По сути, мы учим "откладывать удовольствие", учим человека, который плохо контролирует вес, выдерживать определенные периоды. Например, питаться шесть дней рационально и на седьмой день отдыхать от этого»,

— пояснил он.

К вечеру такого дня всю вредную пищу он рекомендовал выбрасывать.

Здоровье,
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