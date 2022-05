Названо лучшее средство защиты от старческого слабоумия

Экспериментально доказано, что масло грецкого ореха оказывает влияние на функцию митохондрий и некоторые другие процессы в клетках. Было установлено, что регулярное употребление грецких орехов снижает скорость выработки бета-амилоидов, виновных в образовании бляшек в мозге. Масло грецкого ореха также стимулирует выработку организмом аденозинтрифосфата (АТФ), пишет Eat this, not that.