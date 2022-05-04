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2 часа назад

Названо лучшее средство защиты от старческого слабоумия

FBM.ru

По мнению диетологов, грецкие орехи обязательно должны быть включены в ваш рацион. Его разумное потребление может сохранить когнитивные функции на долгие годы. Все больше и больше исследований показывают важность выбора рациона питания для здоровья. Микробиом кишечника может обеспечить человеку отличное здоровье и благополучие на долгие годы, но он также может стать причиной большой группы заболеваний, если его состав будет заменен патогенной микрофлорой при употреблении неправильных продуктов.

Названо лучшее средство защиты от старческого слабоумия
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно последним исследованиям, в том числе и болезнь Альцгеймера, может быть спровоцирована формированием патогенного микробиома в кишечнике. Новое исследование показало, какие продукты питания могут защитить от этого опасного заболевания.

Экспериментально доказано, что масло грецкого ореха оказывает влияние на функцию митохондрий и некоторые другие процессы в клетках. Было установлено, что регулярное употребление грецких орехов снижает скорость выработки бета-амилоидов, виновных в образовании бляшек в мозге. Масло грецкого ореха также стимулирует выработку организмом аденозинтрифосфата (АТФ), пишет Eat this, not that.

Именно поэтому, по мнению экспертов, масло грецкого ореха имеет потенциал стать новым и перспективным средством в борьбе с болезнью Альцгеймера. Однако необходимы дополнительные исследования в этом направлении. Но необходимо помнить об умеренности в потреблении этого суперфуда, так как грецкие орехи, как и все орехи в целом, являются очень калорийными продуктами.

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