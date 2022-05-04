Названо лучшее средство защиты от старческого слабоумия

По мнению диетологов, грецкие орехи обязательно должны быть включены в ваш рацион. Его разумное потребление может сохранить когнитивные функции на долгие годы. Все больше и больше исследований показывают важность выбора рациона питания для здоровья. Микробиом кишечника может обеспечить человеку отличное здоровье и благополучие на долгие годы, но он также может стать причиной большой группы заболеваний, если его состав будет заменен патогенной микрофлорой при употреблении неправильных продуктов.

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Согласно последним исследованиям, в том числе и болезнь Альцгеймера, может быть спровоцирована формированием патогенного микробиома в кишечнике. Новое исследование показало, какие продукты питания могут защитить от этого опасного заболевания.

Экспериментально доказано, что масло грецкого ореха оказывает влияние на функцию митохондрий и некоторые другие процессы в клетках. Было установлено, что регулярное употребление грецких орехов снижает скорость выработки бета-амилоидов, виновных в образовании бляшек в мозге. Масло грецкого ореха также стимулирует выработку организмом аденозинтрифосфата (АТФ), пишет Eat this, not that.