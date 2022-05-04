Специалисты рассказали, как правильно пить воду

Вода играет важную роль в поддержании здоровья человеческого организма. Большинство людей уверено, что достаточно просто пить чистую воду. Специалисты предупреждают, существует несколько правил, которые следует соблюдать, чтобы употребление жидкости принесло пользу.

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В первую очередь рекомендуется соблюдать дневную норму воды. Ее недостаток негативно влияет на обмен веществ в организме. Однако избыток потребляемой жидкости также может привести к проблемам со здоровьем. Накопление влаги в клетках может стать причиной тошноты, слабости и рвоты. В связи с этим взрослым нужно выпивать 1,5–2 л воды в день.

Также эксперты отметили, что не имеет значения, какую воду вы пьете: кипяченую, минеральную или сырую. Все виды этой жидкости одинаково воздействуют на организм.

Многие начинают утро со стакана кипяченой воды. Ученые отмечают, что это полезная привычка. Но они подчеркивают, что не стоит добавлять в жидкость соль или мед. Это связано с тем, что после пробуждения употребление соленой воды может привести к обезвоживанию и повысить артериальное давление. Также, если выпить медовую воду натощак, можно вызвать дискомфорт в желудке и спровоцировать повреждение его слизистой оболочки.