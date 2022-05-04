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45 минут назад

Вечерние привычки, которые могут навредить здоровью

Primpress

Специалисты выделили несколько популярных вечерних привычек, мешающих похудеть. Эксперты рассказали, от чего стоит избавиться, сообщает PRIMPRESS.

Вечерние привычки, которые могут навредить здоровью
Фото: PRIMPRESS - Новости ПриморьяPRIMPRESS - Новости Приморья

Так, первым делом стоит перестать переедать на ночь. На ужин не надо съедать больше, чем на завтрак или на обед. Старайтесь завершить трапезу за час или два до сна.

Кроме того, чтобы не возникало проблем со сном, не следует налегать вечером на темный шоколад, поскольку в нем содержится кофеин. Соответственно, нужно быть осторожнее и с кофейными напитками. Вам также может помешать уснуть алкоголь, порой лучше вместо очередного бокала вина выпить травяной или фруктовый чай.

Важно также отказаться от поздних силовых тренировок. Большие физические нагрузки вечером могут помешать вашему телу расслабиться и быстро уснуть.

Еще одна вредная вечерняя привычка – забывать о планировании графика приема пищи на следующий день. Составлять план важно, если вы хотите избавиться от лишнего веса. Следуя плану, вы не съедите больше. Кроме того, вы сможете сэкономить, если чаще будете готовить дома. Вы также сможете подольше поспать утром, если приготовите еду вечером.

Здоровье,
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