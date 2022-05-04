Как снизить аппетит при ПМС

По ее словам, желание больше есть в этот период — это нормально, так как женщина теряет большое количество крови вместе с белком, витаминами и микроэлементами Те полезные вещества, которые потеряны, должны быть восполнены.

— С точки зрения физиологии у нас возрастает в этот период потребность в белке и железе: они содержатся в курице, красном мясе, субпродуктах. Из растительных продуктов железо усваивается хуже, чем из животных. Соответственно, количество белковых продуктов и овощей нужно увеличить, тем самым, чувство голода будет куда ниже. Придерживаться рациона, богатого белками и клетчаткой, нужно на протяжении всего цикла,

Полезные вещества в этот период нужно получать не только из продуктов питания, но и из аптечных препаратов. Если у женщины есть железодефицит или анемия, то голод в период ПМС будет еще выше. Кроме этого, на обострение чувства голода влияют дефициты витамина D, цинка, хрома, витамина C, магния, причем повышенный голод будет сохраняться и в остальные дни цикла. После сдачи анализов необходимо скорректировать питание для восполнения дефицитов.