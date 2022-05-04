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1 час назад

Развеян миф о вреде минеральной воды из пластиковых бутылок

Вечерняя Москва

Мнение, что минеральная вода, расфасованная в пластиковые бутылки, менее полезна, чем вода из стеклянной тары, является заблуждением. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

Развеян миф о вреде минеральной воды из пластиковых бутылок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В пластике высокого качества минеральная вода соответствует той же воде, что и в стекле,

— констатировала специалист.

Она пояснила, что минеральная вода может быть слабоминерализованной и лечебной. Употреблять первую можно без опасений, тогда как пить лечебную воду можно исключительно курсами после назначения специалистом. По словам Лопатиной, в противном случае подобное «лечение» может причинить вред.

Врач подчеркнула, что минеральная вода противопоказана при болезнях почек и сердца, камнях в почках и желчном пузыре, а также склонности к отечности и при других заболеваниях.

Здоровье,Мария Лопатина,
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