Развеян миф о вреде минеральной воды из пластиковых бутылок

Мнение, что минеральная вода, расфасованная в пластиковые бутылки, менее полезна, чем вода из стеклянной тары, является заблуждением. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

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— В пластике высокого качества минеральная вода соответствует той же воде, что и в стекле,

— констатировала специалист.

Она пояснила, что минеральная вода может быть слабоминерализованной и лечебной. Употреблять первую можно без опасений, тогда как пить лечебную воду можно исключительно курсами после назначения специалистом. По словам Лопатиной, в противном случае подобное «лечение» может причинить вред.