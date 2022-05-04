Малышева объяснила, что делать при болях в животе

Телеведущая и доктор Елена Малышева рассказала, что делать взрослым, если у них заболел живот. Инструкцией врач поделилась в телеграм-канале.

«Женщине нужно сделать тест на беременность. Потому что огромное количество случаев боли в животе у женщин связаны с внематочной беременностью или какими-то ситуациями с яичниками»,

По ее словам, женщинам с отрицательным тестом на беременность, а также мужчинам необходимо пройти обследование – УЗИ. С его помощью врач сможет установить причину болей и поставить диагноз. Если же УЗИ будет недостаточно, то специалист назначит дополнительное обследование.