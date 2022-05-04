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1 час назад

Малышева объяснила, что делать при болях в животе

РИА "ФедералПресс"

Телеведущая и доктор Елена Малышева рассказала, что делать взрослым, если у них заболел живот. Инструкцией врач поделилась в телеграм-канале.

Малышева объяснила, что делать при болях в животе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Женщине нужно сделать тест на беременность. Потому что огромное количество случаев боли в животе у женщин связаны с внематочной беременностью или какими-то ситуациями с яичниками»,

– пояснила Малышева.

По ее словам, женщинам с отрицательным тестом на беременность, а также мужчинам необходимо пройти обследование – УЗИ. С его помощью врач сможет установить причину болей и поставить диагноз. Если же УЗИ будет недостаточно, то специалист назначит дополнительное обследование.

Здоровье,Елена Малышева,
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