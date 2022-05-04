Диетолог дала советы по похудению после майских праздников

Чтобы избавиться от лишнего веса после майских праздников, следует отказаться от соленого и жареного, нормализовать сон, восстановить прежний режим питания и включить в рацион овощи, фрукты и другие продукты, которые богаты клетчаткой. Такие советы по похудению диетолог Елена Соломатина дала в беседе с «Лентой.ру».

Большая часть лишнего веса, появляющегося после коротких майских праздников, — результат задержки жидкости в организме, считает Соломатина. Чтобы от него избавиться, достаточно убрать из рациона соль и устроить разгрузочный день. Если же хочется похудеть сильнее, план действий будет другим.

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Реабилитация после праздников

«Кому-то, например, удобно и интересно интервальное голодание как вариант избавления от лишнего веса. Если нет никаких противопоказаний, сопутствующих заболеваний, таких как диабет, гастрит и прочее, такой формат питания вполне подходит, — утверждает диетолог. — Главное, чтобы в рационе оставалось необходимое количество питательных веществ, чтобы они все равно поступали. Но, конечно, такой вариант подходит не всем».

Альтернатива интервальному голоданию — это частое дробное питание небольшими порциями. Но какой бы способ избавиться от лишнего веса ни выбрал человек, универсальной рекомендацией Соломатина считает отказ от сладкого, выпечки, жареного и обработанной еды, такой как, например, готовые завтраки.

«Оставляем только все запеченное, отварное и, конечно, не забываем питьевой режим: на килограмм нашего веса должно приходиться 30 миллилитров жидкости ежедневно, причем выпивать этот объем нужно не за раз, а в течение всего дня. Дальше — обязательно нормализуем сон. Если нет нормального сна, происходят определенные изменения со стороны нашей микрофлоры и организм начинает усваивать и превращать в жир каждую поступившую калорию»,

— объяснила Соломатина.

Замена еде

Еда часто воспринимается человеком как самый простой и доступный способ вознаградить себя. По словам специалистки, с этим нужно бороться, получая удовольствие не от еды, а от других приятных занятий — спорта, хобби, влюбленности.

«Также необходимо потреблять достаточное количество клетчатки, съедать полкило овощей и фруктов в день обязательно. Не нужно, конечно, делать это за раз, можно разбить норму на пять приемов, съедая, например, по одному яблоку, апельсину и так далее. Ну и, конечно, когда садимся за стол, убираем гаджеты, телевизор, сосредотачиваемся только на еде»,