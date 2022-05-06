Как сохранить режим на майских праздниках

Длинные майские выходные — и подарок, и проклятие. Многие ждут возможности выспаться и полежать дома, но в итоге сбивают напрочь рабочий режим. Вернуться в офис после таких выходных достаточно трудно. «Рамблер» узнал у психолога, как провести длинные выходные с пользой и без стресса вернуться к работе.

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Соблюдать режим на праздниках помогут знания в нейробиологии и нейропсихологии. Наш мозг зависим от дофамина — нейромедиатора, который называют «гормоном удовольствия». Он выделяется от получения вознаграждения или даже его ожидания. Елена Толстая Психолог, тележурналист, ведущая телеканала "Доктор"

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Хотите оставаться в тонусе? Заключите с собой договор: пообещайте себе за это некое «вознаграждение», исполнение определенного вашего желания.

Пообещайте себе после майских праздников совершить долгожданную покупку или посетить давно желаемое место. Мозг будет испытывать удовольствие от самой мысли. И, соответственно, будет стараться держать себя в тонусе.

Но обещание, естественно, должно быть выполнено, причем в заранее установленный срок.

Долгие выходные: как себя вести

Не пускайтесь во все тяжкие. Чем сильнее вы на майские праздники расслабитесь, тем дольше вы будете себя потом собирать.

Не сбивайте ритм. Если вы привыкли вставать в 8 утра, так и делайте. Не пытайтесь выспаться впрок, это невозможно. Наша нервная система очень любит рутину и не приемлет принципиально сильных изменений. Поэтому не пытайтесь успеть все и сразу.

Отнеситесь к себе с любовью. Старайтесь на майские праздники сменить деятельность. Психика и нервная система отдыхают, когда вы делаете что-то противоположное вашей обычной деятельности.

Если вы работаете в офисе, постарайтесь на длинных выходных не открывать компьютер в течение всего периода. А если во время своей работы вы очень активны, лучше майские праздники провести спокойно — например, почитать книгу.

Как вернуться в работу после долгого отдыха

Не нужно строить себе глобальных планов. Наш мозг готов уводить нас от глобальных планов, как от огня. Чем масштабнее планы вы строите, тем больше ваша нервная система будет уворачиваться от их исполнения.

Очень плавно, спокойно, без напряжения в первые 3-4 дня после завершения майских праздников входите в работу.