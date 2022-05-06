Невеста ослепла на сутки из-за ошибки косметолога

Невеста из города Перт, Австралия, незадолго до свадьбы ослепла на сутки из-за ошибки косметолога. Об этом сообщает Seven News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

30-летняя Тамика Клегетт рассказала, что начала подготовку к свадьбе и записалась к новому косметологу на коррекцию и окрашивание бровей карандашом. В процессе выяснилось, что мастер сделала окрашивание краской, хотя она об этом не просила.

Безобидная на первый взгляд ошибка обернулась для Клегетт настоящим кошмаром. Через несколько часов после процедуры веки женщины начали набухать из-за аллергии на краску. Вскоре из-за отека у нее перестали открываться глаза, а жжение стало невыносимым. Испуганная австралийка отправилась в больницу, где ей просто посоветовали подождать, пока аллергическая реакция пройдет.

На следующий день ситуация усугубилась, и невеста вернулась в больницу. Врачи приняли решение госпитализировать ее на несколько дней, чтобы избежать смертельно опасных отеков. Когда состояние пациентки немного улучшилось, ее отправили домой с рекомендацией продолжить лечение стероидными препаратами.