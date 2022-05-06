Дерматологи назвали способы лечения акне у взрослых

«Дело в том, что скачок уровня сахара в крови может усилить воспалительные процессы и подхлестнуть выделение кожного сала. И то, и другое вызывает акне, — утверждает она. — Чтобы этого избежать, необходимо отказаться от обработанных пищевых продуктов, в том числе белого хлеба, сухих завтраков, полуфабрикатов. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, а также злакам вроде ячменя и канадского риса, которые не повышают уровень сахара в крови».