Изучено влияние антиоксидантов на развитие деменции

Американские ученые изучили влияние антиоксидантов на развитие деменции. Оказалось, что люди с более высоким уровнем антиоксидантов в крови могут быть менее склонны к развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ходе работы специалисты проанализировали данные 7283 человек, возраст которых не превышал 45 лет на момент начала эксперимента. У испытуемых замерили уровень антиоксидантов до начала исследования и затем наблюдали их еще примерно 16 лет. Участников подразделили на три группы в зависимости от содержания в их крови антиоксидантов.