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2 часа назад

Изучено влияние антиоксидантов на развитие деменции

Lenta.ru

Американские ученые изучили влияние антиоксидантов на развитие деменции. Оказалось, что люди с более высоким уровнем антиоксидантов в крови могут быть менее склонны к развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Изучено влияние антиоксидантов на развитие деменции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты проанализировали данные 7283 человек, возраст которых не превышал 45 лет на момент начала эксперимента. У испытуемых замерили уровень антиоксидантов до начала исследования и затем наблюдали их еще примерно 16 лет. Участников подразделили на три группы в зависимости от содержания в их крови антиоксидантов.

Выяснилось, что люди с самыми высокими уровнями лютеина, зеаксантина и бета-криптоксантина в крови были менее склонны к развитию деменции, чем люди с более низкими уровнями антиоксидантов. Для лютеина и зеаксантина шанс заболеть деменцией снижался на 7 процентов, а бета-криптоксантин оказался способен снизить риски на 14 процентов. Ученые подчеркнули, что антиоксиданты могут помочь защитить мозг от окислительного стресса, который может вызвать повреждение клеток. Однако необходимы дополнительные исследования.

Здоровье,
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