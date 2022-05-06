Названа безопасная для здоровья суточная норма кофе

«Идеально — две чашки кофе в день. На завтрак, чтобы проснуться, и на полдник, но, чтобы обязательно была какая-то еда, чтобы не было заброса желудочного содержимого в пищевод. Но не шоколад, так как кофе с шоколадом не сочетается, в итоге вы можете получить изжогу»,