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1 час назад

Названа безопасная для здоровья суточная норма кофе

RT на русском

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что две чашки кофе в день можно считать безопасной для здоровья нормой.

Названа безопасная для здоровья суточная норма кофе
Фото: pixabay.compixabay.com

«Идеально — две чашки кофе в день. На завтрак, чтобы проснуться, и на полдник, но, чтобы обязательно была какая-то еда, чтобы не было заброса желудочного содержимого в пищевод. Но не шоколад, так как кофе с шоколадом не сочетается, в итоге вы можете получить изжогу»,

— сказала Дианова в беседе с URA.RU.

По её словам, для правильного перекуса нужна клетчатка и белково-жировые продукты, например, орехи или сыр.

Здоровье,Нурия Дианова,
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