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1 час назад

Диетолог напомнила о вреде фастфуда

RT на русском

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рассказала о вреде, который могут нанести здоровью частые походы в рестораны быстрого питания.

Диетолог напомнила о вреде фастфуда
Фото: pixabay.compixabay.com

«Постарайтесь отказаться от того, что приготовлено во фритюре. Потому что мы не знаем температуру горения этого масла, как долго им пользовались»,

— сказала эксперт в интервью «Радио 1».

Меньший урон здоровью принесёт продукция, приготовленная на сковороде или гриле.

По словам Богдановой, основной вред от фастфуда приносят канцерогены, образующиеся при горении масла, а также усилители вкуса, которые вызывают обезвоживание.

При этом одно посещение ресторанов быстрого питания в месяц не нанесёт вреда здоровью, если нет противопоказаний, заключила специалист.

Здоровье,
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