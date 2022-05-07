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3 часа назад

Диетолог Королева рассказала, из-за какого шашлыка можно попасть в больницу

Газета.Ruиещё 3

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева дала несколько советов по покупке и приготовлению шашлыка, чтобы избежать серьезного отравления. Об этом сообщает радио sputnik.

Диетолог Королева рассказала, из-за какого шашлыка можно попасть в больницу
Фото: pixabay.compixabay.com

Опасность таит в себе плохо промаринованный шашлык или же мясо, которое хранилось в неподходящих условиях — в тепле или же в условиях антисанитарии.

«Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением», — предупредила врач.

Королева напомнил о том, что, как правило, кроме тошноты и боли в животе отравление шашлыком может сопровождаться высокой температурой. При появлении этих симптомов необходима госпитализация.

Здоровье,Маргарита Королева,
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