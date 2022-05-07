Британка поделилась необычным способом выспаться в браке

«Мы почти всегда хорошо высыпаемся. Кажется, что это просто, но по собственному опыту и от друзей я знаю, что при совместном сне так бывает далеко не всегда. А усталость ведет к раздражительности, и мешает быть терпеливее с партнером», — рассказала Луана.