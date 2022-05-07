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1 час назад

Британка поделилась необычным способом выспаться в браке

Мира Маркина

40-летняя жительница Великобритании Луана Рибейра поделилась в соцсетях необычным способом высыпаться в браке. Об этом сообщает The Sun.

Британка поделилась необычным способом выспаться в браке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Женщина считает что супругам необходимо спать раздельно. Луана сама в первые месяцы замужества решила спать отдельно от мужа, в другой комнате. Благодаря этому женщина не зависела от расписания мужа, а проводила утро как хочется.

Кроме того, британка много работает по ночам. Луана объяснила, что особое вдохновение наступает в 2:00: тогда женщина занимается развитием своего PR-бизнеса.

«Мы почти всегда хорошо высыпаемся. Кажется, что это просто, но по собственному опыту и от друзей я знаю, что при совместном сне так бывает далеко не всегда. А усталость ведет к раздражительности, и мешает быть терпеливее с партнером», — рассказала Луана.

Муж Луаны, Алекс, не обиделся на предложение спать раздельно. Супруг поддержал решение, так как хотел иметь личное пространство, чтобы слушать музыку.

Способ не повлиял на брак и воспитание детей. Луана с мужем вместе укладывают сына вечером. Женщина сама присматривает за дочкой, когда та просыпается по ночам.

Ранее эксперт рассказала, как сохранить режим на майских праздниках.

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