Британка поделилась необычным способом выспаться в браке

40-летняя жительница Великобритании Луана Рибейра поделилась в соцсетях необычным способом высыпаться в браке. Об этом сообщает The Sun.
Женщина считает что супругам необходимо спать раздельно. Луана сама в первые месяцы замужества решила спать отдельно от мужа, в другой комнате. Благодаря этому женщина не зависела от расписания мужа, а проводила утро как хочется.
Кроме того, британка много работает по ночам. Луана объяснила, что особое вдохновение наступает в 2:00: тогда женщина занимается развитием своего PR-бизнеса.
«Мы почти всегда хорошо высыпаемся. Кажется, что это просто, но по собственному опыту и от друзей я знаю, что при совместном сне так бывает далеко не всегда. А усталость ведет к раздражительности, и мешает быть терпеливее с партнером», — рассказала Луана.
Муж Луаны, Алекс, не обиделся на предложение спать раздельно. Супруг поддержал решение, так как хотел иметь личное пространство, чтобы слушать музыку.
Способ не повлиял на брак и воспитание детей. Луана с мужем вместе укладывают сына вечером. Женщина сама присматривает за дочкой, когда та просыпается по ночам.
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