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1 час назад

Врач назвал повышающую давление позу дачников

Мира Маркина

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал самую опасную позу во время дачных работ. Об сообщает РИА Новости.

Врач назвал повышающую давление позу дачников
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, с наступлением теплого сезона необходимо постепенно наращивать физические нагрузки, так как после зимы организм еще не успел восстановиться и ослаблен из-за отсутствия нужного количества витаминов и микроэлементов.

«Начинайте с простых задач. Разбивайте все работы на небольшие объемы, отрезки времени, обязательно отдыхайте и меняйте виды деятельности», — сказал врач.

Он предупредил об опасности долгого нахождения в позе головой вниз. Эта поза может вызвать повышение давления. Кроме того, Тяжельников посоветовал не поднимать тяжести, чтобы не повредить спину.

Ранее эксперт объяснил, как определить нитраты в клубнике.

Здоровье,Андрей Тяжельников,
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