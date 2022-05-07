Врач назвал повышающую давление позу дачников

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал самую опасную позу во время дачных работ. Об сообщает РИА Новости.

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По словам медика, с наступлением теплого сезона необходимо постепенно наращивать физические нагрузки, так как после зимы организм еще не успел восстановиться и ослаблен из-за отсутствия нужного количества витаминов и микроэлементов.

«Начинайте с простых задач. Разбивайте все работы на небольшие объемы, отрезки времени, обязательно отдыхайте и меняйте виды деятельности», — сказал врач.