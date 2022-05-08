Врач назвал способы избавиться от болей после дачных работ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о способах снять болевые ощущения после дачных работ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам медика, боли в мышцах появляются из-за выработки молочной кислоты после происходящих с нетренированными мышцами физиологических процессов. Из-за усердных работ на огороде у дачников могут случаться микротравмы и растяжения.
Врач посоветовал увеличивать нагрузки постепенно.
"Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки – трое", - сказал Тяжельников.
Если боли не проходят в течение трех дней, появляются покраснения, отеки, затруднения при ходьбе, необходимо обратиться к врачу.