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1 час назад

Врач назвал способы избавиться от мышечных болей после дачных работ

Мира Маркина

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о способах снять болевые ощущения после дачных работ. Об этом сообщает ТАСС.

Врач назвал способы избавиться от болей после дачных работ
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, боли в мышцах появляются из-за выработки молочной кислоты после происходящих с нетренированными мышцами физиологических процессов. Из-за усердных работ на огороде у дачников могут случаться микротравмы и растяжения.

Врач посоветовал увеличивать нагрузки постепенно.

"Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки – трое", - сказал Тяжельников.

Если боли не проходят в течение трех дней, появляются покраснения, отеки, затруднения при ходьбе, необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач назвал повышающую давление позу дачников.

Здоровье,Андрей Тяжельников,
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