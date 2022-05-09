Диетолог рассказала, как сохранить фигуру после застолий

Она посоветовала не сочетать традиционный праздничный шашлык с крахмалистыми овощами, которые были приготовлены на гриле и мариновались в масле – кабачками, картофелем и баклажанами. Диетолог порекомендовала заменить их овощной нарезкой, например, огурцами и помидорами. Зеленая гречка и свежие фрукты также являются полезными гарнирами на праздничном столе.