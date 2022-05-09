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54 минуты назад

Секреты тонкой талии: диетолог рассказала, как сохранить фигуру после застолий

Мир24иещё 1

Диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова рассказала «Мосленте», как сохранить фигуру после застолий на майских праздниках.

Диетолог рассказала, как сохранить фигуру после застолий
Фото: Мир24Мир24

Она посоветовала не сочетать традиционный праздничный шашлык с крахмалистыми овощами, которые были приготовлены на гриле и мариновались в масле – кабачками, картофелем и баклажанами. Диетолог порекомендовала заменить их овощной нарезкой, например, огурцами и помидорами. Зеленая гречка и свежие фрукты также являются полезными гарнирами на праздничном столе.

Богданова также поделилась простым лайфхаком для поддержания талии – до начала застолья выпить стакан теплой воды. Это обеспечит работу пищеварения.

Здоровье,
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