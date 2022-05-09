Мясников поделился простыми правилами здорового питания

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал два правила питания для сохранения здоровья.

Во время эфира на ТВ знаменитый медик рассказал о двух простых принципах составления рациона, которые помогут надолго сохранить здоровье организма. По словам Мясникова, секрет здорового питания заключается в отказе от полуфабрикатов, которые обладают высокой калорийностью и крайне низкой пищевой ценностью, передает издание "Профиль".

"В полуфабрикатах жиры, трансжиры, соль, сахар и так далее",

– цитирует СМИ врача.