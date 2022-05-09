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39 минут назад

Доктор Мясников поделился с россиянами простыми правилами здорового питания

Vse42.ru

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал два правила питания для сохранения здоровья.

Мясников поделился простыми правилами здорового питания
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Во время эфира на ТВ знаменитый медик рассказал о двух простых принципах составления рациона, которые помогут надолго сохранить здоровье организма. По словам Мясникова, секрет здорового питания заключается в отказе от полуфабрикатов, которые обладают высокой калорийностью и крайне низкой пищевой ценностью, передает издание "Профиль".

"В полуфабрикатах жиры, трансжиры, соль, сахар и так далее",

– цитирует СМИ врача.

Также специалист посоветовал готовить пищу самостоятельно и хотя бы раз в день употреблять свежеприготовленные блюда, так как любая еда становится источником инфекций, если хранилась какое-то время.

Здоровье,Александр Мясников,
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