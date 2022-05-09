Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Российский дерматолог перечислил опасные для здоровья украшения

Lenta.ru

Российский врач-дерматолог Даниил Протопопов назвал аллергическую реакцию на металл возможной причиной боли в месте пирсинга и перечислил опасные для здоровья украшения. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

Дерматолог перечислил опасные для здоровья украшения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, если от определенного украшения область прокола краснеет постоянно, то от него лучше отказаться. Уточняется, что наиболее аллергенный металл — никель, его добавляют в различные сплавы. Кроме того, провоцировать аллергию могут даже изделия из золота, платины и серебра, если это сплав благородных и обычных металлов.

Протопопов утверждает, что покраснение в месте прокола является первым признаком проблем с пирсингом и воспаления. Кроме того, если место прокола начало гноиться, его нужно продезинфицировать раствором хлоргексидина или перекисью водорода.

В апреле жительница Панамы рассказала о последствиях пирсинга и раскрыла повод отказаться от проколов на теле. На видео Анайка Ши (Anayka She) объяснила, что заживление пирсинга может занимать до десяти лет. По ее словам, прокол любой части тела — будь то ухо, нос, губа или сосок — всегда будет доставлять дискомфорт.

«Каждый раз, когда вы будете вытаскивать серьгу и менять ее на новую, отверстие будет болеть, гноиться и кровоточить. Поверьте, пирсинг никогда не заживает полностью»,

— заверила женщина.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители