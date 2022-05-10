«Потом достанется тебе, а не семье»: что врачи думают об абортах

Мы постоянно говорим о сексе, затрагивая темы, которые его касаются опосредованно. Обсуждаем вопросы контрацепции, разнообразные болезни и даже насилие. Потому что секс — это не только удовольствие, но и ответственность. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы говорим о прерывании беременности.

Фото: unsplash unsplash

В серии приняла участие гинеколог Вера Беликова, которая работает по принципам доказательной медицины. Это подход, который основан на исследованиях и использовании только безопасных препаратов.

Мы поговорили о том, какие могут быть медицинские показания для аборта и всегда ли женщины решаются на него. Вера рассказала удивительную историю, как мать, заболев раком головного мозга, все равно решила родить ребенка и оставить после себя наследие.

Мы также обсудили, что делать после незащищенного секса, действительно ли аборты так сильно влияют на здоровье женщины и какими они бывают.

Таймкод:

1.10 — Почему врачи избегают тему прерывания беременности

4.30 — Какой врач делает аборт

6.00 — Эмбрион что-то чувствует?

7.25 — Проводится ли с женщиной психологическая работа

10.10 — Врачам доплачивают, если они отговорили от аборта?

13.15 — Медицинские показания для прерывания беременности

21.30 — Произошел незащищенный секс, что делать

25.30 — Виды прерывания беременности и сроки их применения

36.50 — Сколько стоит прерывание беременности

37.40 — Что такое «выскабливание»

42.40 — Негативные последствия аборта

52.40 — Аборт — это всегда психологическая травма?

57.50 — За кем стоит решение об аборте: за женщиной или женщиной и ее партнером

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий