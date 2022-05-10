«Потом достанется тебе, а не семье»: что врачи думают об абортах

Мы постоянно говорим о сексе, затрагивая темы, которые его касаются опосредованно. Обсуждаем вопросы контрацепции, разнообразные болезни и даже насилие. Потому что секс — это не только удовольствие, но и ответственность. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы говорим о прерывании беременности.
В серии приняла участие гинеколог Вера Беликова, которая работает по принципам доказательной медицины. Это подход, который основан на исследованиях и использовании только безопасных препаратов.
Мы поговорили о том, какие могут быть медицинские показания для аборта и всегда ли женщины решаются на него. Вера рассказала удивительную историю, как мать, заболев раком головного мозга, все равно решила родить ребенка и оставить после себя наследие.
Мы также обсудили, что делать после незащищенного секса, действительно ли аборты так сильно влияют на здоровье женщины и какими они бывают.
Таймкод:
1.10 — Почему врачи избегают тему прерывания беременности
4.30 — Какой врач делает аборт
6.00 — Эмбрион что-то чувствует?
7.25 — Проводится ли с женщиной психологическая работа
10.10 — Врачам доплачивают, если они отговорили от аборта?
13.15 — Медицинские показания для прерывания беременности
21.30 — Произошел незащищенный секс, что делать
25.30 — Виды прерывания беременности и сроки их применения
36.50 — Сколько стоит прерывание беременности
37.40 — Что такое «выскабливание»
42.40 — Негативные последствия аборта
52.40 — Аборт — это всегда психологическая травма?
57.50 — За кем стоит решение об аборте: за женщиной или женщиной и ее партнером
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова