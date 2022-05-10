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2 часа назад

Эндокринологи выяснили, как стресс может приводить к бесплодию

Газета.Ru

Стресс влияет на уровни гормонов и работу яичников, что приводит к снижению репродуктивной функции, выяснили китайские эндокринологи из Сианьского транспортного университета. Подробности они изложили в статье в журнале Endocrinology.

Эндокринологи объяснили связь между стрессом и бесплодием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи провоцировали стресс у самок крыс, пугая их громкими криками в течение трех недель. Как выяснилось, это привело к снижению уровней эстрогена и антимюллерова гормона, которые важны для репродуктивной функции. Стресс привел к снижению качества и количества готовых к оплодотворению яйцеклеток и, как следствие, к появлению меньшего количества потомства.

"Основываясь на этих результатах, мы предполагаем, что стресс может быть связан с уменьшением овариального резерва. Важно определить связь между хроническим стрессом и овариальным резервом, поскольку это может расширить наше представление об ограничениях текущих клинических вмешательств и дать ценное понимание причин снижения овариального резерва",

- отметили исследователи.

Овариальный резерв - функциональный резерв яичника, который определяет способность последнего к развитию здорового фолликула с полноценной яйцеклеткой. Истощение овариального резерва - одна из причин бесплодия у женщин.

Здоровье,
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