Эндокринологи объяснили связь между стрессом и бесплодием

Стресс влияет на уровни гормонов и работу яичников, что приводит к снижению репродуктивной функции, выяснили китайские эндокринологи из Сианьского транспортного университета. Подробности они изложили в статье в журнале Endocrinology.

Исследователи провоцировали стресс у самок крыс, пугая их громкими криками в течение трех недель. Как выяснилось, это привело к снижению уровней эстрогена и антимюллерова гормона, которые важны для репродуктивной функции. Стресс привел к снижению качества и количества готовых к оплодотворению яйцеклеток и, как следствие, к появлению меньшего количества потомства.