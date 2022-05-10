Названы пять способов выйти из состояния обжорства

«Лучше отварное, "угольков" с конечными продуктами гликирования мы уже наверняка наелись. Также хороша ферментированная пища — например, квашеная капуста. Жуйте тщательно, ешьте медленно. Нам с вами надо сокращать объем желудка, с годами это становится все тяжелее»,