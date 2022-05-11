Как есть сладкое и худеть

— Если мы рассматриваем снижение веса у человека с нормальным сахаром крови, то им можно в небольшом количестве оставить сладкое при похудении, особенно это касается молодых людей в возрасте до 25 лет. Но сначала нужно съесть белок и клетчатку и только после этого есть десерт. Пациентам с сахарным диабетом есть такие десерты нельзя, потому что человек получит сильные скачки сахара крови до 13-15 ммоль/литр. Глюкоза повреждает стенки сосудов, и пациент получает проблемы со зрением, диабетическую стопу и другие негативные последствия,