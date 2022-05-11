Врач объяснила, как избежать обострения варикоза в жару

Варикозное расширение вен, далеко не сезонная патология. Но именно летом, в жаркую погоду, варикоз способствует развитию дополнительных осложнений. При варикозе нужно действовать сразу в нескольких направлениях, в первую очередь стоит изменить режим питания и пить больше жидкости. Подробности читайте в нашей новости.

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Высокая температура способствует еще большему расширению вен, при этом снижается их тонус, а кровь течет намного медленнее, это может спровоцировать появление тромбов. Если варикоз обостряется летом, то в первую очередь необходима консультация врача-флеболога и изменение режима питания.

Можно также поддерживать себя самостоятельно и стараться больше двигаться. Вены «любят» плавание, велотренажер и пешие прогулки. Также важно потреблять больше жидкости, не злоупотреблять загаром, а также принимать контрастный душ для ног.

— Анна Никитина, врач-флеболог, сосудистый хирург