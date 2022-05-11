Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Врач объяснила, как избежать обострения варикоза в жару

Letidor.ru

Варикозное расширение вен, далеко не сезонная патология. Но именно летом, в жаркую погоду, варикоз способствует развитию дополнительных осложнений. При варикозе нужно действовать сразу в нескольких направлениях, в первую очередь стоит изменить режим питания и пить больше жидкости. Подробности читайте в нашей новости.

Врач объяснила, как избежать обострения варикоза в жару
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Высокая температура способствует еще большему расширению вен, при этом снижается их тонус, а кровь течет намного медленнее, это может спровоцировать появление тромбов. Если варикоз обостряется летом, то в первую очередь необходима консультация врача-флеболога и изменение режима питания.

Можно также поддерживать себя самостоятельно и стараться больше двигаться. Вены «любят» плавание, велотренажер и пешие прогулки. Также важно потреблять больше жидкости, не злоупотреблять загаром, а также принимать контрастный душ для ног.

Анна Никитина, врач-флеболог, сосудистый хирург

Врач также порекомендовала отказаться от тяжелых физических нагрузок и посещения сауны или бани.

Здоровье,Анна Никитина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители