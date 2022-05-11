Как зеленый чай помогает бороться с лишним весом

Зеленый чай — кладезь антиоксидантов, способствует сжиганию жира и уменьшению отечности. При употреблении всего 2 раза в день он помогает контролировать вес.

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Этот сорт чая известен как самый здоровый напиток в мире и при регулярном употреблении оказывает лечебное действие, утверждают диетологи портала En Son Haber.

Зеленый чай более эффективен при снижении артериального давления, чем другие виды напитков, поскольку соединения, называемые полифенолами, которые служат для расслабления кровеносных сосудов, чаще содержатся именно в нем.

Общественности давно известно, что зеленый чай входит в список диетических продуктов и помогает избавиться от лишнего веса. Кроме того, этот напиток обладает еще одним преимуществом и приносит неоценимую пользу нашей коже. Благодаря ему можно отложить в сторону всю косметику. Именно он входит в перечень секретов красоты многих знаменитостей.

Замена черного чая зеленым может положительно сказаться на состоянии кожи, она станет гладкой, уменьшатся высыпания.

Обтиранием зеленым чаем можно успокоить кожу, устранить пятна и приостановить процесс старения.

Стоит отметить, что ватные диски, смоченные в напитке, способны убрать синяки под глазами, так как в нем содержится большое количество витамина К.