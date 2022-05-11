Депутат: образцы нового вируса гепатита могли появиться в России

Образцы нового вируса гепатита могли попасть в Россию. Об этом « NEWS.ru » рассказал зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Пахомов . Он подчеркнул, что поводов для паники нет — за границей зафиксированы только несколько случаев, а о самом недуге очень мало данных. Депутат отметил, что пока тяжело говорить, какие препараты будут эффективными, но симптоматическое лечение имеется. Сергей Пахомов также рассказал, что появление новых вирусов и заболеваний является обычным эволюционным процессом.

«В России постоянно ведется мониторинг новых вирусов и заболеваний, фиксируемых на территории других стран. Думаю, что в РФ уже есть образец этого вируса. В целом страна готовится, но там не так много заболевших, несколько случаев, это даже не эпидемия и не пандемия. Вряд ли он начнет распространяться так же, как и COVID-19, мы бы об этом знали. Его природа пока неизвестна, то, как он развивается, тоже предстоит исследовать. Панику поднимать рано, если он придет в РФ — его выявят. По крайне мере, симптоматическое лечение у нас есть», — сообщил Леонов.