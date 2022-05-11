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4 часа назад

Депутат: образцы нового вируса гепатита могли появиться в России

Вести Подмосковья

Образцы нового вируса гепатита могли попасть в Россию. Об этом «NEWS.ru» рассказал зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Пахомов. Он подчеркнул, что поводов для паники нет — за границей зафиксированы только несколько случаев, а о самом недуге очень мало данных. Депутат отметил, что пока тяжело говорить, какие препараты будут эффективными, но симптоматическое лечение имеется. Сергей Пахомов также рассказал, что появление новых вирусов и заболеваний является обычным эволюционным процессом.

Депутат: образцы нового вируса гепатита могли появиться в России
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«В России постоянно ведется мониторинг новых вирусов и заболеваний, фиксируемых на территории других стран. Думаю, что в РФ уже есть образец этого вируса. В целом страна готовится, но там не так много заболевших, несколько случаев, это даже не эпидемия и не пандемия. Вряд ли он начнет распространяться так же, как и COVID-19, мы бы об этом знали. Его природа пока неизвестна, то, как он развивается, тоже предстоит исследовать. Панику поднимать рано, если он придет в РФ — его выявят. По крайне мере, симптоматическое лечение у нас есть», — сообщил Леонов.

В числе известных видов гепатита наиболее опасным Леонов назвал C, поскольку появляется серьезное поражение печени с высокой вероятностью развития рака печени, а самый распространенный – гепатит А, или болезнь немытых рук.

Напомним, в Московской области около 600 человек обратились в больницы из-за укусов клещей. От укусов пострадали 199 детей.

Здоровье,Сергей Пахомов,Госдума,
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