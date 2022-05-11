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1 час назад

МО: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом

ТАССиещё 1

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фальшивые деньги, распространенные в 2020 году в ЛНР, были заражены штаммом туберкулеза, устойчивым к противотуберкулезным препаратам. Об этом заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на Украине.

"Так, были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР", - заявил он, уточнив, что инфицированные фальшивые денежные купюры были распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое.

"Результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда, то есть вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению, а стоимость лечения намного выше", - пояснил Кириллов.

Он также сообщил, что в соответствии с заключением Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции купюры были заражены чрезвычайно опасными штаммами возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса.

"Имеются все признаки умышленного, рукотворного заражения листовок биоматериалом высокой патогенности", - написал в своем заключении главный врач Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера, чьи слова приводит Игорь Кириллов.

Здоровье,Игорь Кириллов,Верховный суд,
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