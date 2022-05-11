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1 час назад

Трихолог раскрыла опасность вырывания седых волос

Мария Иглина

Врач-дерматовенеролог и трихолог Ирина Кулакова расcказала, в чем кроется опасность вырывания седых волос. Об этом сообщает издание Wday.

Трихолог раскрыла опасность вырывания седых волос
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам эксперта, при выдергивании седых волос повреждается фолликул, из-за этого замедляется процесс роста волос. Эксперт отметила, если часто вырвать седые волосы, то со временем на голове останутся локальные проплешины.

Ирина Кулакова перечислила безопасные методы избавления от седых волос. Так, если речь идет об обнаружении всего двух или трех волосков, то следует аккуратно отрезать их маникюрными ножницами. Также седину можно окрасить безаммиачным красителем или попробовать коротко подстричься. При последнем способе небольшое количество седых волос практически не будет заметно.

Ранее врач рассказал о предвещающем онкологию состоянии волос.

Здоровье,Ирина Кулакова,
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