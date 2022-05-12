В России оценили ситуацию с лекарствами

Он подчеркнул, что ни один из препаратов не подпадает под санкции и все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов. Черепов отметил, что теоретически может не хватать инновационных препаратов, которые требуют дополнительной регистрации на территории России. Между тем действует постановление правительства об ускоренной регистрации препаратов, которые не зарегистрированы в РФ, например, применяемые при спинальной мышечной атрофии, указал вице-президент РСПП. Кроме того, разрешены такие механизмы, как параллельный импорт, когда в случае нехватки препарата его можно закупать в третьих странах без разрешения основного производителя, а также "принудительное лицензирование", когда оригинальные препараты, на которые действует патентная защита, в особых условиях разрешается "разобрать до молекулы и воспроизвести", отметил Черепов. В России производится и практически весь спектр медоборудования, а также способствует российскому рынку и то, что многие иностранные фармкомпании построили в РФ свои заводы, добавил собеседник. Ранее глава Минздрава Мурашко заявил о нормализации ситуации с лекарствами в России.