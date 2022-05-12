Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

"Известия": в России нет дефицита отечественных и импортных лекарств

Газета.Ruиещё 1

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), доктор медицинских наук Виктор Черепов рассказал "Известиям", что в России нет дефицита лекарств, в том числе и импортных.

В России оценили ситуацию с лекарствами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что ни один из препаратов не подпадает под санкции и все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов. Черепов отметил, что теоретически может не хватать инновационных препаратов, которые требуют дополнительной регистрации на территории России. Между тем действует постановление правительства об ускоренной регистрации препаратов, которые не зарегистрированы в РФ, например, применяемые при спинальной мышечной атрофии, указал вице-президент РСПП. Кроме того, разрешены такие механизмы, как параллельный импорт, когда в случае нехватки препарата его можно закупать в третьих странах без разрешения основного производителя, а также "принудительное лицензирование", когда оригинальные препараты, на которые действует патентная защита, в особых условиях разрешается "разобрать до молекулы и воспроизвести", отметил Черепов. В России производится и практически весь спектр медоборудования, а также способствует российскому рынку и то, что многие иностранные фармкомпании построили в РФ свои заводы, добавил собеседник. Ранее глава Минздрава Мурашко заявил о нормализации ситуации с лекарствами в России.

Здоровье,Виктор Черепов,Российский союз промышленников и предпринимателей,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители