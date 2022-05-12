Врач объяснила, как подготовиться к приему гинеколога

Репродуктивная система женщины — одна из сложнейших систем в теле человека. Она приспособлена к сложнейшей цикличной саморегуляции, любой сбой в ее работе может привести к печальным последствиям. Как часто нужно посещать гинеколога и как правильно подготовиться к приему, читайте в нашей новости.

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Врач-гинеколог Елизавета Осетрова дала несколько советов женщинам в своем Telegram-канале. Специалист рекомендует посещать врача не реже, чем один раз в год, даже при отсутствии каких-либо жалоб. Перед приемом гинеколога стоит воздержаться от половых контактов на 48 часов и соблюдать еще несколько простых правил.

Не рекомендуется использовать вагинальные кремы, свечи, делать спринцевания. Если необходим забор мазков, приём к гинекологу лучше запланировать вне менструации (при условии, что у вас нет жалоб).

С собой можно взять результаты прошлых обследований и УЗИ, также желательно знать про заболевания родственников.Ранее «Летидор» писал о том, что гинекологи объяснили, что такое «золотой час» после родов.