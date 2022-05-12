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48 минут назад

Кардиолог объяснил пользу секса для пожилых людей

Lenta.ru

Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал о пользе и последствиях секса для пожилых людей. Его слова приводит Sputnik.

Кардиолог объяснил пользу секса для пожилых людей
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Конева, нет ограничений по возрасту, в котором можно заниматься сексом.

«Любая сексуальная активность приносит пользу организму пожилого человека. А если этот процесс сопровождается оргазмом, то польза возрастает в несколько раз. Секс — это гормональный всплеск, который способствует продлению жизни», — объяснил специалист.

При этом, предупреждает он, есть рекомендации для занятия сексом в пожилом возрасте. Конев рекомендовал избегать запредельных физических нагрузок: «До и во время этого процесса пульс не должен на долгое время учащаться больше, чем до 120 ударов в минуту. При слишком высоком давлении лучше воздержаться, потому что в этом случае секс — большой риск для жизни».

Врач добавил, что о безопасных для сердца физических нагрузках можно узнать на приеме у кардиолога.

Ранее президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук объяснил любовь российских мужчин к властным женщинам. Он указал на то, что в Первой и Второй мировых войнах, а также Гражданской войне погибли самые активные, смелые и напористые мужчины, а у оставшихся, травмированных физически и психически, не было энергии завоевывать женщин.

Здоровье,Евгений Кульгавчук,Юрий Конев,
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