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44 минуты назад

Терапевт назвала факторы раннего старения организма

Letidor.ruиещё 2

Процессы увядания систем организма — естественный ход событий. Возрастные изменения отражаются на внешнем виде — кожа становится дряблой, теряет эластичность, контуры и рельефы, появляются морщины и складки. Люди стареют по разному, но существует и такая проблема, как преждевременное старение. Подробности читайте в нашей новости.

Терапевт назвала факторы раннего старения организма
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Варвара Веретюк рассказала в своем Telegram-канале о том, почему в организме включаются махизмы раннего старения. Специалист считает, что на болезни раннего старения — приходится 86% смертей в развитых странах.

Факторы риска раннего старения: повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ожирение,

— отмечает специалист.

К не менее важным факторам, которые провоцируют старение и развитие опасных для жизни заболеваний врач также отнесла курение и употребление алкоголя, и призвала от казаться от этих вредных привычек.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Здоровье,Токсикоз,
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