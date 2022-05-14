Терапевт назвала факторы раннего старения организма

Процессы увядания систем организма — естественный ход событий. Возрастные изменения отражаются на внешнем виде — кожа становится дряблой, теряет эластичность, контуры и рельефы, появляются морщины и складки. Люди стареют по разному, но существует и такая проблема, как преждевременное старение. Подробности читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Врач-терапевт Варвара Веретюк рассказала в своем Telegram-канале о том, почему в организме включаются махизмы раннего старения. Специалист считает, что на болезни раннего старения — приходится 86% смертей в развитых странах.

Факторы риска раннего старения: повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ожирение,

— отмечает специалист.

К не менее важным факторам, которые провоцируют старение и развитие опасных для жизни заболеваний врач также отнесла курение и употребление алкоголя, и призвала от казаться от этих вредных привычек.