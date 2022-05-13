Врач рассказала о вреде кваса для некоторых людей

Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала о вреде кваса для некоторых категорий людей с хроническими заболеваниями. Врач не рекомендует пить любимый миллионами напиток тем, кто страдает от диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказал Пятый канал.

Филиппова напомнила, что квас из натуральных ингредиентов сильно отличается от того, который продают в магазинах. Покупной квас, по ее словам, в отличие от домашнего, может не содержать полезных веществ из-за пищевых добавок.

«Надпись "натуральный" на упаковке часто скрывает смесь из пищевых добавок, которые наносят вред организму, — рассказала эндокринолог. — Красители, консерванты, усилители вкуса негативно сказываются на организме. Перед покупкой магазинного кваса стоит внимательно изучать этикетку».

Врач также отметила, что натуральный квас тоже может навредить.

«В квасе содержится алкоголь, пусть в минимальном количестве, но он там есть»,

— предупредила она.

Также из-за наличия сахара в составе напиток противопоказан людям с сахарным диабетом, проблемами с работой ЖКТ и гипертоникам, акцентировала внимание эндокринолог.

При этом врач напомнила и о пользе натурального кваса.

«В квасе есть большое количество минералов. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, положительно действует на иммунную систему, выступает как пребиотик»,