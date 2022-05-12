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25 минут назад

Диетологи назвали способы избавиться от жира на животе

Lenta.ru

Диетологи Джанет Коулман и Триста Бест назвали простые способы, которые помогут избавиться от жира на животе. Слова специалисток приводит Eat This, Not That!

Диетологи назвали способы избавиться от жира на животе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Джанет Коулман считает, что обильное питье помогает избежать переедания. При недостатке жидкости в организме человек может испытывать сильное чувство голода и быть более раздражительным. Кроме того, это может вызвать проблемы с мочевым пузырем, сердцем, почками и послужить причиной недостатка энергии, отмечает она.

Диетолог рекомендует есть больше овощей, поскольку они богаты антиоксидантами, витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Она считает, что в рацион необходимо добавить брокколи, капусту, шпинат, перец, помидоры, морковь и лук. Специалист советует отказаться от регулярного употребления красного мяса из-за риска сердечных заболеваний, инсульта и рака. Врач рекомендует заменить его курицей или рыбой.

По словам Коулман, худеющим следует завтракать в течение часа после пробуждения, так как это даст организму достаточно времени, чтобы переварить пищу перед обедом. По ее мнению, если худеющему не подходит трехразовое питание, следует попробовать есть шесть раз в день небольшими порциями. Это поможет ускорить обмен веществ и быстрее избавиться от лишних килограммов, отметила она.

Триста Бест советует попробовать интервальное голодание, которое также может снизить вес. Кроме того, специалист призывает отказаться от полуфабрикатов, так как в них содержатся рафинированные углеводы, стабилизаторы, эмульгаторы и другие ингредиенты для повышения срока хранения и усиления вкуса. Потребление таких продуктов в больших количествах может привести к раздражению кишечника и дисбалансу кишечных бактерий, объяснила она.

Здоровье,
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