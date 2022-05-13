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1 час назад

Врач-диетолог объяснила необходимость пить кофе только после еды

Lenta.ruиещё 5

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова объяснила необходимость пить кофе только после еды. Ее слова передает радио Sputnik.

Врач-диетолог объяснила необходимость пить кофе только после еды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нефедова рекомендовала пить кофе не раньше, чем через 30 минут после еды. По ее словам, употребление его за завтраком может нарушить процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище.

«Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния», — объяснила она.

Специалист также добавила, что кофе может выводить из организма кальций и рекомендовала компенсировать его потерю молочными продуктами.

«Лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом», — заявила она.

В таком случае следует помнить, что молоко повышает калорийность напитка. «Но самые опасные кофейные напитки — дополненные сиропами и другими сладкими добавками. Они могут прибавить вам лишние килограммы», — предупредила Нефедова.

Здоровье,Наталья Нефедова,
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