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1 час назад

Диетолог рассказала, как правильно пить воду и худеть

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-диетолог и эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, как правильно пить воду, чтобы снижать вес.

Диетолог рассказала, как правильно пить воду и худеть
Фото: UnsplashUnsplash

Чрезмерное употребление жидкости может провоцировать болезни почек, отеки и застой веса. В обратной ситуации, когда пациенты не пьют чистую воду, вес также может стоять.

"Для моторики кишечника и желчеоттока нужно пить теплую воду порядка 60 градусов. Пить воду нужно натощак и в течение дня. Вода — это главный детоксикант. Состояние кожи — это индикатор нашего здоровья, а чистая вода выводит из организма все продукты обмена",

— объяснила врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Жировая клетчатка — это прекрасная ткань для накопления. Те продукты обмена, которые не вывели печень и почки, оседают в жировой клетчатке, и когда человек снижает вес, все продукты обмена попадают в кровоток.

"Поэтому у многих худеющих обостряются экземы, возникают тошнота, дискомфорт. При снижении веса нужно соблюдать оптимальный водный режим: 30–40 миллилитров воды на килограмм идеального веса",

— сказала эксперт.

Половина жидкости в течение дня приходится на чай, кофе, супы и другие жидкие продукты. Вторая половина должна поступить в виде чистой воды. Пить нужно в промежутках между приемами пищи. В жаркое время потребность в воде может быть увеличена до двух литров в день.

Здоровье,Ольга Павлова,
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