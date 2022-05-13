Диетолог рассказала, как правильно пить воду и худеть

Врач-диетолог и эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, как правильно пить воду, чтобы снижать вес.

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Чрезмерное употребление жидкости может провоцировать болезни почек, отеки и застой веса. В обратной ситуации, когда пациенты не пьют чистую воду, вес также может стоять.

"Для моторики кишечника и желчеоттока нужно пить теплую воду порядка 60 градусов. Пить воду нужно натощак и в течение дня. Вода — это главный детоксикант. Состояние кожи — это индикатор нашего здоровья, а чистая вода выводит из организма все продукты обмена",

— объяснила врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Жировая клетчатка — это прекрасная ткань для накопления. Те продукты обмена, которые не вывели печень и почки, оседают в жировой клетчатке, и когда человек снижает вес, все продукты обмена попадают в кровоток.

"Поэтому у многих худеющих обостряются экземы, возникают тошнота, дискомфорт. При снижении веса нужно соблюдать оптимальный водный режим: 30–40 миллилитров воды на килограмм идеального веса",

— сказала эксперт.