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16 минут назад

Онколог назвал бьюти-процедуры, которые могут вызвать рак

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Онколог Базылев назвал бьюти-процедуры, которые могут вызвать рак.

Онколог назвал бьюти-процедуры, которые могут вызвать рак
Фото: unsplash.comunsplash.com

Существуют определенные косметические процедуры, которые в некоторых случаях могут спровоцировать возникновение у человека рака. О них рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

Он обратил внимание на такую популярную у женщин процедуру как выпрямление волос. По его словам, в препаратах, которые для этого используются, присутствует такое вещество как формальдегид. Он представляет собой опасный канцероген, поэтому не рекомендуется выпрямлять волосы более восьми раз в месяц. При этом процедура представляет большую опасность для мастеров, а не для клиентов салонов. При выборе косметологических препаратов, как сообщил в беседе с 5-tv.ru Базылев, следует избегать тех, в которых содержится диоксан.

Это вещество способно провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что может привести к раку. При частом использовании серьезный вред для организма несет и ультрафиолетовая лампа для ногтей, поскольку у любительниц маникюра и педикюра с ее применением повышается риск возникновения рака кожи.

При этом специалист обратил внимание, что для таких последствий применять ультрафиолетовую лампу нужно более 10-15 раз в месяц.

Также онколог указал на то, что уколы ботулотоксина и окрашивание волос, которые ранее подозревали в провоцировании онкологии, по последним данным, такой опасности не представляют.

Здоровье,
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