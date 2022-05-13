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37 минут назад

Раскрыта опасность модных диет и детокса

Lenta.ru

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов предостерег россиян от советов популярных диетологов и назвал опасности модных диет. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

Раскрыта опасность модных диет и детокса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Харитонова, бездумное следование диетам может подорвать здоровье. Так, заявляет он, нельзя резко ограничивать жиры, поскольку они способствуют опорожнению желчного пузыря. Кетодиета с доминированием жиров и минимумом углеводов, продолжает Харитонов, может повысить уровень холестерина, в связи с чем увеличится риск атеросклероза.

Могут быть вредны и монодиеты, уверен врач.

«Супермодные диеты могут приносить визуальный эффект, но впоследствии отражаться на организме в целом не лучшим образом: вы ведь лишаете организм важных питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Мгновенно последствия не проявятся, но здоровья вам такие диеты точно не добавят»,

— говорит он.

Аналогичный вред могут нанести детоксы продолжительностью более пяти дней, добавил специалист.

Критически врач отнесся и к сыроедению.

«Взрослый человек, конечно, может вести себя как угодно. Но когда детей подсаживают на сыроедение… Когда в пищу используют только термические необработанные продукты — орехи, грибы, растительную пищу. Очень жестко ограничен рацион, риски дефицитов высокие»,

— предупредил он.

Здоровье,Андрей Харитонов,
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