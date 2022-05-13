Раскрыта опасность модных диет и детокса

По словам Харитонова, бездумное следование диетам может подорвать здоровье. Так, заявляет он, нельзя резко ограничивать жиры, поскольку они способствуют опорожнению желчного пузыря. Кетодиета с доминированием жиров и минимумом углеводов, продолжает Харитонов, может повысить уровень холестерина, в связи с чем увеличится риск атеросклероза.