Фитнес-эксперт развеяла популярные мифы о похудении

Эксперт по фитнесу и здоровому образу жизни Саския Грегсон-Уильямс развеяла популярные мифы о похудении и рассказала худеющим, как избавиться от лишнего веса. Об этом сообщает Daily Express.

По словам специалистки, правильные жиры не увеличивают вес и должны составлять около 30 процентов в рационе. Они содержатся в таких продуктах, как авокадо, орехи и семена. А вот жиров, которые содержатся в полуфабрикатах и замороженных продуктах, следует избегать.

«Потребление большего количества калорий, чем вы сжигаете, — вот настоящая причина, по которой вы набираете вес, независимо от того, откуда берутся калории»,

— объяснила Грегсон-Уильямс.

Фитнес-эксперт посоветовала худеющим избегать детокс-диет, поскольку на сегодняшний день не существует достаточного количества исследований, которые бы подтвердили их пользу. По ее словам, тело само может хорошо справляться с удалением токсинов. Более того, такие диеты могут стать причиной тошноты, обезвоживания и головокружения, поскольку организм не получает достаточного количества белка.

Грегсон-Уильямс рассказала, что отказаться от мяса без вреда для здоровья можно, если восполнить в рационе недостаток железа и других питательных веществ. «Орехи, бобовые и листовые зеленые овощи — все это источники железа. Продукты на основе сои содержат омега-3 жирные кислоты и витамин B12», — объяснила она.

Специалистка не рекомендует полностью отказываться от фруктов, но употреблять их стоит в умеренных количествах. Фруктоза, содержащаяся во фруктах, не так вредна, как обычный сахар, отметила она.

Более того, Грегсон-Уильямс развеяла миф о вреде картофеля и объяснила, что он может быть частью здорового питания, если варить его или запекать.

«Белый картофель богат необходимыми питательными веществами и витаминами, клетчаткой и высококачественным белком, а содержание углеводов делает его отличным источником энергии»,