Медики рассказали, как улучшить сон с помощью меда

Несмотря на все свои полезные свойства, с эти продуктом нужно проявлять осторожность.

Еще наши далекие предки лечили медом многие хвори – от обычной простуды до серьезных болезней.

Между тем, мед – продукт весьма калорийный и с большим количеством сахара в составе. Так что, даже при всей любви к нему этим продуктом однозначно не стоит злоупотреблять.

Хотя, если подойти к нему с умом, можно самому себе принести немалую пользу для организма.