Медики рассказали, как улучшить сон с помощью меда

Несмотря на все свои полезные свойства, с эти продуктом нужно проявлять осторожность.
Еще наши далекие предки лечили медом многие хвори – от обычной простуды до серьезных болезней.
Между тем, мед – продукт весьма калорийный и с большим количеством сахара в составе. Так что, даже при всей любви к нему этим продуктом однозначно не стоит злоупотреблять.
Хотя, если подойти к нему с умом, можно самому себе принести немалую пользу для организма.
По словам медиков, небольшой стакан меда с теплой водой на ночь помогает не только быстрее засыпать, но и спать крепче.