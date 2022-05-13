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2 часа назад

Медики рассказали, как улучшить сон с помощью меда

Inc-News

Несмотря на все свои полезные свойства, с эти продуктом нужно проявлять осторожность.

Медики рассказали, как улучшить сон с помощью меда
Фото: Inc-NewsInc-News

Еще наши далекие предки лечили медом многие хвори – от обычной простуды до серьезных болезней.

Между тем, мед – продукт весьма калорийный и с большим количеством сахара в составе. Так что, даже при всей любви к нему этим продуктом однозначно не стоит злоупотреблять.

Хотя, если подойти к нему с умом, можно самому себе принести немалую пользу для организма.

По словам медиков, небольшой стакан меда с теплой водой на ночь помогает не только быстрее засыпать, но и спать крепче.

Здоровье,
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